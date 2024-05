Période de questions animée sur la francophonie canadienne

Thématique de la semaine

Les tensions entre libéraux et bloquistes ne se sont pas manifestées seulement lors de la réunion du Comité des langues officielles du 6 mai et des échanges à la Chambre des communes le 8 mai.

Le 7 mai, le député libéral franco-ontarien Marc Serré a lancé une flèche au député bloquiste Martin Champoux lors de la réunion du Comité permanent du patrimoine canadien.

«J’aimerais ça Martin, plus tard, que tu parles un peu de l’importance de la francophonie hors Québec», a dit Marc Serré lors d’un échange sur l’avenir de Radio-Canada/CBC.

Le député bloquiste a répondu: «Je voudrais rassurer mon collègue. Le Bloc québécois est assez virulent sur cette question-là. Quand on protège Radio-Canada […], ce sont les Québécois qu’on protège, mais ce sont aussi, par défaut et par rebond, tous les francophones au Canada qui profitent et apprécient eux aussi avoir un diffuseur public en santé et de qualité.»