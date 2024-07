Patrick Senécal propose une expérience cauchemardesque

Longues parenthèses

L’auteur ouvre parfois de longues parenthèses ou plonge dans de saugrenues digressions pour finalement conclure: mais ça c’est une autre histoire. Le but demeure sans doute de remplir des pages… comme si 600 ne suffisaient pas.

L’expérience est financée par un mécène qui parle le franglais. Exemple: «Ça veut dire que I never follow orders tant que je sais pas quoi il en retourne exactly. So tu vas take two minutes pour m’expliquer what the fuck is going one.»

Les douze participants sont juste supposés jouer aux survivants, mais l’expérience prend une tournure horrible parce qu’entièrement sous la houlette d’un psychopathe. C’est ce dont le psychologue rêvait: le déroulement cauchemardesque d’une tragédie unique et fascinante.