Parler à Dieu dans son téléphone

Dieu réincarné dans un chatbot? Au moins cinq groupes proposent une conversation avec une IA… qui se présente comme étant Jésus.

C’est pratiquement depuis les débuts du web accessible au grand public, dans les années 1990, que des institutions ou des groupes religieux ont créé des outils qui, avec plus ou moins de succès, pouvaient répondre à des questions sur la foi ou la spiritualité.

Aujourd’hui encore, illustre un reportage du New York Times, il est facile de trouver des applications de «prières» pour téléphones: Bible Chat prétend être la plus populaire, avec 25 millions d’abonnés.

La voix de Dieu

Mais si ces outils prétendent parfois être une personne, on en a rarement vu qui prétendaient être «la voix de Dieu».

Le philosophe sud-africain Anné Verhoef, de l’Université North-West, a récemment observé et testé cinq chatbots qui, tous, prétendaient être Jésus.