Parlement Jeunesse 2026: un désir d’être «vu» par les politiciens

Si participer au Parlement jeunesse pancanadien ne suscite pas forcément un intérêt pour travailler en politique, les jeunes ont des prises de conscience sur ce qu’ils et elles veulent voir davantage de leurs élus. Organisée annuellement par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), l’activité a rassemblé 72 jeunes francophones du 7 au 11 janvier au Sénat.

En donnant un aperçu du fonctionnement de la vie politique fédérale lorsque le Parlement siège, cette simulation réservée aux jeunes francophones qui s’inscrivent auprès de la FJCF a éveillé des prises de conscience ou les a ravivés, comme celle de vouloir être plus «vu» par les politiciens et politiciennes au niveau fédéral.

Mieux connaître la vie politique

Issus de toutes les provinces et territoires du Canada, 72 francophones de 14 à 25 ans se sont retrouvés à Ottawa pour siéger lors d’une simulation de Parlement.

Les participants ont occupé tous les rôles qui font fonctionner le Parlement: ministres, députés de l’opposition officielle, journalistes, pages. Tous les rôles ont été joués avec un but: mieux connaître la vie politique canadienne courante.

Trois jeunes ont accepté de répondre aux questions de Francopresse. Les trois ont déjà à leur actif entre deux et treize simulations de Parlement jeunesse, dans leur province ou au niveau national.