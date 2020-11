Par quoi remplacer les sacs en plastique à usage unique?

Les sacs compostables pas plus avantageux

Par quoi remplacer les sacs de plastique? Pour que le bannissement ait réellement un impact environnemental, le choix des matériaux est important.

Les sacs «biodégradables», d’abord, ne sont pas idéaux.

Les sacs oxodégradables sont en fait des sacs de plastique auxquels on a ajouté un oxydant qui leur permet de se fragmenter. Pour cette raison, ils sont impossibles à recycler et les fragments qu’ils génèrent se retrouvent dispersés dans l’environnement. Ils y restent de nombreuses années et peuvent être ingérés par les animaux, qui peuvent s’étouffer ou s’empoisonner.

Les sacs complètement biodégradables (compostables) sont faits de plastique d’origine végétale (comme de l’amidon) et posent d’autres problèmes. Ils nuisent au recyclage lorsqu’ils sont mélangés à d’autres plastiques, et au compostage, parce qu’ils sont plus lents à dégrader.

Les sacs en papier

Les sacs en papier, eux, nécessitent beaucoup de matières premières (même si elles sont renouvelables) et demandent beaucoup d’eau pour leur production.