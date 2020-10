Les jours sont comptés pour certains plastiques à usage unique

«Au-delà de limiter l’usage de matériel en plastique jetable, il faut carrément limiter l’usage de matériel jetable. Il faut tout le temps privilégier les contenants réutilisables le plus possible. À cet égard, j’ai hâte de voir plus d’initiatives gouvernementales pour favoriser l’utilisation de contenants réutilisables», comme un système de consigne pour les contenants chez les détaillants et les restaurateurs.

Une piste de solution, selon Tony Walker, passerait par la «responsabilité élargie des producteurs», qui vise à transférer les couts du recyclage aux compagnies qui produisent des polymères exotiques.

«L’industrie a un rôle à jouer pour s’assurer que les producteurs sont responsables de l’emballage de leurs produits. Parce que les municipalités et les consommateurs ne savent pas comment les gérer. Et récemment, nous avons payé pour le “privilège” de recycler ces matériaux, mais ce cout doit être transféré à l’industrie», explique Tony Walker.

Responsabilité partagée

Le document de consultation sur la gestion des déchets du plastique publié par le gouvernement comporte d’ailleurs des propositions sur la responsabilité élargie des producteurs.

Pour Tony Walker, «il n’y a pas qu’une seule solution à ce problème envahissant. Nous avons tellement de plastique dans nos vies, nous l’utilisons tout le temps et pour toutes sortes de choses.»

La solution doit passer par l’industrie, par les corporations, par la règlementation et «aussi par les consommateurs, qui doivent prendre des décisions environnementales informées», conclut-il.