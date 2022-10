«Par et pour» les jeunes francophones: une philosophie gagnante?

Elle ajoute qu’au «niveau professionnel, cela amène à avoir une plus grande confiance en soi. On a l’opportunité de connaitre un réseau francophone beaucoup plus en profondeur, de rencontrer des dirigeants d’organismes, des politiques. C’est un gros apprentissage de savoir qu’il y a des francophones partout au Canada».

Les réseaux francophones s’appuient précisément sur cette philosophie, rappelle Anne Robineau, qui a participé à la réalisation de cette étude.

«Quand on est en milieu minoritaire, il faut trouver beaucoup de ressources pour assurer la vitalité et le développement de la communauté. On est obligé d’avoir ce discours sur le “par et pour” afin de s’autogérer et prendre des décisions pour soi-même.»

Pour appuyer ses propos, la chercheuse mentionne d’ailleurs l’exemple des écoles françaises en contexte minoritaire, qui ont aspiré à l’autogestion, c’est-à-dire à une gestion «par et pour» la communauté francophone.

Sortir de l’isolement

La prise de conscience qu’amène la philosophie du «par et pour» permet également de briser un certain isolement.