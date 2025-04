Palmarès des articles scientifiques les plus souvent cités depuis 25 ans

La technologie de manipulation des gènes CRISPR, la découverte du boson de Higgs, les premières mesures des ondes gravitationnelles, les vaccins à ARN… Ce sont certaines des percées scientifiques dont on a le plus parlé depuis l’an 2000. Pourtant, elles ne figurent pas parmi les 25 articles scientifiques les plus souvent cités.

Au lieu de ça, ceux qui remportent la palme parlent plutôt des derniers développements en intelligence artificielle (IA), d’approches pour améliorer la qualité des recherches publiées ou de statistiques sur le cancer.

L’un des 25 articles scientifiques les plus souvent cités est celui sur les propriétés du graphène en 2004, qui a contribué au Nobel de physique en 2010.

Indicateur critiqué

Le calcul des citations est peut-être l’indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer l’influence d’une recherche dans la littérature scientifique.

C’est une mesure souvent critiquée, parce que l’on constate depuis longtemps que les articles les plus souvent cités ne correspondent pas aux découvertes les plus importantes. En fait, un article qui décrit une méthodologie ou une application informatique dont dépendent les scientifiques s’assure d’emblée d’un grand nombre de citations.