Oui, la luminothérapie est efficace contre la dépression hivernale

Fatigue persistante, troubles du sommeil et appétit accru: le blues hivernal touche près d’une personne sur cinq dans les pays nordiques. Mais pour 2 à 3% des Canadiens, il s’agit plutôt d’une véritable dépression saisonnière, selon l’Association canadienne pour la santé mentale.

La luminothérapie peut-elle aider ces personnes?

Déprime ou dépression?

La déprime saisonnière — souvent appelée blues de l’hiver — est une forme atténuée de la dépression saisonnière.

Dans les deux cas, ceux qui en souffrent ont une humeur dépressive, manquent d’énergie, dorment davantage et ont davantage d’appétit, peut-on lire sur le site de la Société canadienne de psychologie.

Toutefois, par l’intensité de ses symptômes, la dépression saisonnière se rapproche davantage de la dépression majeure.