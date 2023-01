Ottawa ouvert à renforcer la protection des passagers aériens

Par exemple, pour les plus grosses lignes aériennes, l’indemnisation est de 400 $ s’il y a plus de 3 heures de retard, et peut atteindre 1000 $ s’il y a plus de 9 heures de retard. Pour les plus petits transporteurs, avec les mêmes tranches d’heures de retard, l’indemnisation démarre à 125 $ et peut atteindre 500 $.

«Aucun régime de protection dans le monde ne prévoit que les transporteurs aériens doivent être responsables de compensations en cas de force majeure», a précisé David Rheault.

C’est pourtant le cas au Canada depuis le 8 septembre dernier.

France Pégeot, présidente de l’OTC, a souligné que les trois catégories de perturbations de vols du Règlement sur la protection des passagers aériens qui permettent d’établir les compensations aux passagers devraient être «clarifiées», pour que les compagnies se conforment bien au Règlement.

Un arriéré de plus de 33 000 plaintes

La première catégorie de plaintes concerne les perturbations attribuables aux compagnies aériennes, la seconde vise les mêmes perturbations, mais cible en plus un souci de sécurité et la troisième sont les perturbations indépendantes de la volonté des compagnies, comme la tempête hivernale du 23 décembre.