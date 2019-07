Vos nouveaux droits en matière de transport aérien

Dès aujourd’hui, vous pouvez recevoir une indemnité allant jusqu’à 2400 $ en cas de surréservation par votre transporteur aérien. Cette disposition fait partie du Règlement sur la protection des passagers aériens, véritable «Charte des droits des voyageurs», dont plusieurs clauses sont désormais en vigueur.

D’autres dispositions entreront en vigueur le 15 décembre prochain.

Refus d’embarquement

Les indemnités s’appliquent si le transporteur vous refuse l’embarquement pour des raisons qui ne concernent pas la sécurité ou des circonstances hors de son contrôle. Il doit alors vous réserver un siège sur le prochain vol vers votre destination et vous payer un montant variable.

La somme sera de 900 $ pour un délai de moins de six heures, 1800 $ pour un délai d’entre six heures et neuf heures, et 2400 $ pour un délai de neuf heures ou plus.

Le nœud de la question est dans la responsabilité du transporteur aérien. Si ce dernier peut démontrer que le refus d’embarquement n’est pas de sa faute ou est nécessaire pour des raisons de sécurité, il n’aura pas à vous verser une indemnité. Il aura néanmoins la responsabilité de vous assurer une réservation sur le prochain vol disponible vers votre destination.