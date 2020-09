Ottawa doit augmenter ses transferts en santé, plaident Legault et Ford

À ses dires, la recherche scientifique et le coût des médicaments et des nouvelles technologies peuvent aussi expliquer ces coûts grimpants.

Les deux plus grosses provinces du pays (23 millions d’habitants et 58% du PIB) ont convenu de poursuivre leur collaboration afin de partager les leçons retenues de la pandémie et de préparer leurs systèmes de santé à faire face à une possible deuxième vague de la CoViD-19.

Les premiers ministres ont aussi mentionné que leurs provinces ont toutes deux d’importants projets d’infrastructure en cours, notamment en transports en commun, mais aussi en services de communications à large bande afin d’accélérer l’accès à internet haute vitesse dans les communautés rurales, éloignées et du Nord.

Les deux parties ont également convenu de collaborer à lutter contre les mesures protectionnistes américaines, éliminer les obstacles aux échanges commerciaux et promouvoir les produits fabriqués en Ontario et au Québec afin de protéger et de créer davantage d’emplois pour les Ontariens et les Québécois.

MM. Legault et Ford ont annoncé que ce sommet Québec-Ontario, qu’ils ont qualifié d’«historique» en raison de la crise sanitaire sans précédent, deviendra un événement annuel.