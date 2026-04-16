Ottawa désigne des régions où le service en français sera obligatoire

• un quartier d’Edmonton (Alberta) autour du Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta;

• en Ontario: Ottawa, Prescott et Russell, Nipissing, le Grand Sudbury, la région de Timiskaming et Cochrane.

Le règlement est relatif à la Loi sur l’usage du français au sein d’entreprises privées sous compétences fédérales (LUFEP), une partie de la Loi sur les langues officielles adoptée en juin 2023. Il était très attendu, notamment pour savoir quelles régions sont désignées comme francophones.

Le document ne s’applique pas aux territoires autochtones, notamment dans les réserves ou sur des terres visées par des traités «modernes». Il s’agit également d’une ébauche qui peut encore faire l’objet de modifications.

Communications et services en français

Les entreprises privées de compétence fédérale visées sont définies dans la LUFEP comme des entreprises régies par le Code canadien du travail, et non les lois provinciales.