Ottawa désigne des régions où le service en français sera obligatoire

Ottawa vient d’annoncer plusieurs nouvelles régions qui vont être désignées «à forte présence francophone» au Canada, obligeant les entreprises privées de compétence fédérale à offrir des services et à communiquer en français avec les consommateurs, sous certaines conditions.
Selon l’avant-projet de règlement déposé ce 15 avril au Parlement par le ministre de l’Identité et de la Culture canadienne, responsable des Langues officielles, Marc Miller, les régions «à forte présence francophone» sont:
• le Nouveau-Brunswick en entier;
• Saint-Boniface (un quartier de Winnipeg, Manitoba);
• Digby, Richmond et Yarmouth (Nouvelle-Écosse);