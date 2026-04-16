L’Ombudsman provincial devra être bilingue

Ombudsman de l'Ontario, locataires, propriétaires, logement
L'actuel Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé.
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Publié 16/04/2026 par l-express.ca

Le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer son intention de modifier la Loi sur l’Ombudsman, exigeant que la personne occupant ce poste maîtrise le français et l’anglais.

C’était le cas depuis 2010 avec André Marin, remplacé en 2016 par Paul Dubé, mais c’était fortuit. La question se posait parce que le mandat de Paul Dubé prend fin bientôt. Or, en 2019, le Commissariat aux services en français de l’Ontario a été intégré au Bureau de l’Ombudsman.

Efficacité

«Exiger que l’Ombudsman soit bilingue est une mesure pratique et nécessaire pour favoriser une communication claire, une prise de décisions éclairée et une prestation de services efficace pour nos communautés francophones», a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

«En inscrivant cette exigence dans la loi, nous nous assurons que l’Ombudsman possède les compétences linguistiques nécessaires pour offrir un leadership crédible et une surveillance efficace des droits en matière de services en français, aujourd’hui et dans les années à venir.»

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Cohérence

Pour Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), «l’annonce d’un Ombudsman pleinement bilingue constitue une avancée importante et attendue pour la francophonie ontarienne. Elle vient donner suite aux engagements de la ministre Caroline Mulroney, et renforce la cohérence de nos institutions en matière de services en français.»

Les 650 000 Franco-Ontariens représentent la plus importante communauté francophone en Amérique du Nord à l’extérieur du Québec. En décembre dernier, la province a annoncé l’élargissement de six régions «désignées» en vertu de la Loi sur les services en français, afin d’améliorer l’accès aux services publics.

Au-delà de ses responsabilités en matière de services en français, l’Ombudsman (un mot et un concept d’origine suédoise) est un «protecteur des citoyens» dans leur interaction avec la bureaucratie.

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