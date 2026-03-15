La maîtrise du français non requise pour le prochain ombudsman de l’Ontario

Dans sa quête pour remplacer l’ombudsman de l’Ontario, la province n’a pas cru bon d’exiger que les candidats maîtrisent les deux langues officielles, et a tenu les entretiens d’embauche en anglais seulement, malgré une promesse de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Le mandat de l’ombudsman Paul Dubé, en poste depuis 2016, se termine à la fin du mois. L’Ontario a récemment tenu un processus de sélection pour trouver son successeur.

Un affichage de poste, publié sur le site de l’Assemblée législative de l’Ontario jusqu’à sa fermeture, le 18 décembre dernier, indiquait que «la maîtrise des deux langues officielles est un atout».

Il informait aussi les candidats que «l’entrevue se déroulera en anglais».

Engagement de la ministre

L’ombudsman s’est vu remettre la responsabilité de surveiller l’application de la Loi sur les Services en français de l’Ontario, en 2019, lorsque le gouvernement de Doug Ford a aboli le poste indépendant de commissaire aux services en français.