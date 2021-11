L’Ordre des francophones d’Amérique 2020 et 2021 à 14 personnalités

Mme Leis a notamment été présidente du Réseau Santé en français de la Saskatchewan de 2006 à 2016.

L’insigne a aussi été remis à Françoise Sigur-Cloutier pour son apport au rayonnement de la francophonie canadienne et pour son soutien aux initiatives et aux projets des communautés francophones de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Mme Sigur-Cloutier a notamment mis sur pied le Réseau femmes Calgary, a été la première directrice générale de la Fédération provinciale des Fransaskoises et a été présidente des Éditions de la nouvelle plume de 2002 à 2012.

La Ville de Dieppe saluée

Chaque année, le CSLF remet aussi le Prix du 3-Juillet-1608 afin de «rendre hommage à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui rend des services exceptionnels à une collectivité de langue française», peut-on lire dans le communiqué annonçant les récipiendaires.

La Ville de Dieppe reçoit les honneurs cette année, notamment pour ses politiques de promotion du français, pour ses initiatives d’affirmation de son identité francophone, pour son dynamisme lié à la place accordée au français et pour sa volonté d’associer fierté acadienne et défense de la langue française.