Connaissez-vous quelqu’un qui mérite l’Ordre des francophones d’Amérique?

La période de mise en candidatures pour l’Ordre des francophones d’Amérique et le Prix du 3-juillet-1608, décernés par le Conseil supérieur de la langue française du Québec, est maintenant ouverte.

Chaque année, sept personnes qui se consacrent à l’épanouissement de la vie française en Amérique peuvent être admises à l’Ordre des francophones d’Amérique, à raison de deux personnes du Québec, et une personne pour chacune des régions suivantes: Atlantique, Ontario, Ouest et Grand Nord canadiens, le reste des Amériques et les autres continents.

Depuis 1978, plus de 325 personnes ont été reçues. De ce nombre, 92 viennent du Québec, et une quarantaine de chacune des autres régions.