L’Orchestre de la francophonie ouvre ses portes virtuelles au grand public

«Certaines choses vont rester d’ailleurs! L’an prochain, on risque de commencer en virtuel pendant dix jours avant que les jeunes arrivent à Montréal. Ça permet d’avoir des profs de partout, par exemple», illustre Jean-Philippe Tremblay.

Un projet de «collage musical»

Pour sa part, Luca Ortolani s’enthousiasme à l’idée de créer cette année un projet de «collage musical».

«Plusieurs musiciens de l’OF vont m’envoyer des vidéos d’une pièce qu’on a choisie et je vais essayer de mettre tout ça ensemble! J’espère faire quelque chose de qualité, le plus proche possible d’une performance en personne.»

L’ensemble des classes de maître, des conversations entre Jean-Philippe Tremblay et des acteurs importants de la scène musicale, des projets numériques et des récitals des musiciens de l’OF seront disponibles sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l’Orchestre de la francophonie.