Ontario: réouverture partielle du commerce au détail dans les prochains jours

«Nous avons jeté les bases pour la relance sûre, prudente et progressive de notre province», a-t-il dit. «À mesure que les résultats en santé s’améliorent, nous pouvons envisager et mettre en œuvre la reprise d’un plus grand nombre de secteurs de notre économie et le retour des gens au travail.»

D’autres chantiers de construction

Le gouvernement élargit aussi la définition des chantiers de construction essentiels afin de permettre le début des travaux souterrains de construction d’immeubles résidentiels à logements multiples, et la reprise des travaux au-dessus du niveau du sol pour des projets de même nature.

Les consignes en matière de sécurité au travail comprennent l’écart sanitaire et le lavage fréquent des mains, le nettoyage des surfaces, l’installation de barrières physiques, le décalage des quarts de travail et des méthodes de paiement sans contact.

«C’est grâce aux progrès que nous avons réalisés collectivement pour ralentir la propagation de la CoViD-19 que nous pouvons maintenant nous permettre d’assouplir progressivement les restrictions afin que certaines entreprises puissent rouvrir de manière sécuritaire», a souligné le ministre du Commerce, Vic Fedeli.