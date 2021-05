En Ontario, plusieurs parents d’enfants d’âge scolaire souhaitent la réouverture des écoles, et plusieurs autres, non. Ils s’entendent toutefois sur une chose: le gouvernement Ford doit prendre une décision, et au plus vite.

Il semble s’être dressé deux camps: celui selon lequel il est grand temps pour la réouverture, et l’autre pour qui un retour en classes n’en vaut pas la chandelle.

«Mes enfants sont sportives et engagées à l’école», souligne Éric Levac, un parent de Casselman impatient de voir ses trois filles du secondaire retourner à l’école. «Pour celle en 12e, c’est très frustrant de penser qu’elle n’aura pas la graduation rêvée, autant pour nous que pour elle», note-t-il.

Réouverture des écoles juste pour quelques semaines?

Quant au papa d’Ottawa François Bordeleau, qui souhaite assurer le bien-être de ses enfants, «autant physique que mental et émotionnel», ça ne vaut pas la peine de rouvrir les écoles pour seulement quelques semaines.

L’âge de ses enfants, soit de 12, 15 et 17 ans, y est «bien évidemment» pour quelque chose, constate-t-il toutefois. «Leur routine est bien établie, ils sont heureux. Et parce que je travaille de la maison, je peux prendre un peu de temps durant la journée pour passer du temps avec eux.»