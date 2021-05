En pleine canicule, l’Ontario n’allait pas permettre les jeux d’eau

«Merci à la députée pour la question. C’est sûr que j’ai des “concernes”. On n’a rien qu’à regarder le langage dans le projet de loi: des mots comme — words like “may,” not words like “will.” I think my colleague from Niagara Falls said it best: This is wishy-washy language.»

«When I used to negotiate, I used to tell the employers, “Tu me donnes un cheval mort”— you gave me a dead horse. But what my colleague from Sudbury says is, “You gave me a plastic carrot”—tu me donnes une carotte en plastique. Monsieur le président, du plastique, ça ne se mange pas. C’est du langage de même qui fait peur, ou qu’il y a des craintes.»

«Oui, c’est certain qu’on est concernés. Puis, on questionne le gouvernement quand ça vient à des points comme ça, parce que la transparence n’est pas là, le langage n’est pas là. Quand tu mets du langage comme may — you should be putting “will.” It’s a lot more stronger and will make a huge difference in the bill. Sur ce, madame, je pense que j’ai répondu à ta question.»

Comprenne qui pourra.