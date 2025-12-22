On peut continuer de contribuer au Partage de Noël

PANIERS de bienveillance de CAH
Des «paniers de bienveillance» de CAH à des aînés francophones de Toronto: une des retombées de la campagne du Partage de Noël.
22/12/2025

Lancée par le concert des Voix du coeur à l’église du Sacré-Coeur le 13 décembre, la campagne de Partage de Noël pour les aînés francophones de Toronto se poursuit.

Bon an, mal an, le Partage de Noël des Centres d’Accueil Héritage (CAH) offre à près de 90 aînés des paniers personnalisés, des bons d’épiceries et d’autres aides nécessaires pour leur permettre d’absorber les dépenses imprévues.

Les Voix du Coeur, concert de Noël 2025
Le concert de Noël 2025 des Voix du Coeur. Photo: Nathalie Prézeau, l-express.ca

Les préposés aux soins de CAH sont en première ligne pour identifier ceux que des dépenses imprévues jettent dans le désarroi: achat d’une nouvelle paire de lunettes, d’un appareil auditif, soins pour un animal de compagnie malade…

Le Partage de Noël permet aussi à l’équipe de CAH de subventionner (partiellement ou dans leur totalité) les frais d’accès à divers programmes et services.

En 2023-2024, CAH a subventionné ses clients pour une valeur de près de 40 000 $, grâce à la générosité des donateurs du Partage de Noël.

cah, Partage de Noël
Le drapeau franco-ontarien au mat de CAH à la Place St-Laurent le 25 septembre dernier. Photo: Julie Merceur, l-express.ca

On peut faire un don en ligne.

Ou par chèque à: Campagne Partage de Noël 2025, Centres d’Accueil Héritage, 33 Hahn Place, bureau 104, Toronto, M5A 4G2, Attn: Jean Tété.

Ou encore par carte de crédit en appelant Jean Tété au 416-365-3350, poste 242.

