On peut continuer de contribuer au Partage de Noël

Lancée par le concert des Voix du coeur à l’église du Sacré-Coeur le 13 décembre, la campagne de Partage de Noël pour les aînés francophones de Toronto se poursuit.

Bon an, mal an, le Partage de Noël des Centres d’Accueil Héritage (CAH) offre à près de 90 aînés des paniers personnalisés, des bons d’épiceries et d’autres aides nécessaires pour leur permettre d’absorber les dépenses imprévues.

Les préposés aux soins de CAH sont en première ligne pour identifier ceux que des dépenses imprévues jettent dans le désarroi: achat d’une nouvelle paire de lunettes, d’un appareil auditif, soins pour un animal de compagnie malade…

Le Partage de Noël permet aussi à l’équipe de CAH de subventionner (partiellement ou dans leur totalité) les frais d’accès à divers programmes et services.

En 2023-2024, CAH a subventionné ses clients pour une valeur de près de 40 000 $, grâce à la générosité des donateurs du Partage de Noël.