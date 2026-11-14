On peut adopter une nouvelle habitude en 21 jours? Faux!

Faut-il vraiment 21 jours pour briser une mauvaise habitude ou en adopter une nouvelle? La formule a tellement circulé qu’on n’ose plus la remettre en question.

Malheureusement pour nous, revoir nos habitudes est loin d’être toujours aussi simple et rapide.

L’origine de la rumeur

En 1960, le chirurgien américain Maxwell Maltz écrit le livre de développement personnel Psycho-Cybernetics.

Ayant remarqué que ses patients mettent environ trois semaines pour s’habituer à leur nouveau visage après une chirurgie esthétique, il développe une théorie selon laquelle «il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle».

L’ouvrage devient l’un des 50 livres les plus influents dans le domaine de la croissance personnelle. Des gourous s’emparent de la formule, et la transforment en pseudo-vérité scientifique.