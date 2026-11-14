On peut adopter une nouvelle habitude en 21 jours? Faux!

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Changer d’habitude ne prend pas 21 jours. Certaines habitudes s’adoptent rapidement, tandis que d’autres peuvent demander plusieurs mois. Photo: DepositPhotos.com
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Publié 14/11/2026 par Ève Beaudin

Faut-il vraiment 21 jours pour briser une mauvaise habitude ou en adopter une nouvelle? La formule a tellement circulé qu’on n’ose plus la remettre en question.

Malheureusement pour nous, revoir nos habitudes est loin d’être toujours aussi simple et rapide.

L’origine de la rumeur

En 1960, le chirurgien américain Maxwell Maltz écrit le livre de développement personnel Psycho-Cybernetics.

Ayant remarqué que ses patients mettent environ trois semaines pour s’habituer à leur nouveau visage après une chirurgie esthétique, il développe une théorie selon laquelle «il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle».

L’ouvrage devient l’un des 50 livres les plus influents dans le domaine de la croissance personnelle. Des gourous s’emparent de la formule, et la transforment en pseudo-vérité scientifique.

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Absence de données probantes

En réalité, la recherche sur cette question est mince. Lors de la première parution d’un texte sur ce sujet, en 2017, l’Agence Science-Presse avait repéré une petite étude publiée en 2009 dans l’European Journal of Social Psychology.

Des chercheurs du Collège universitaire de Londres avaient suivi 96 participants pendant 12 semaines. Ils leur avaient demandé d’adopter un nouveau comportement, comme manger un fruit ou faire du jogging,  tous les jours à la même heure.

Le temps nécessaire pour changer une habitude variait de 18 jours à 254 jours, pour une moyenne de 66 jours.

Au moins deux mois

En 2024, des chercheurs de l’Université d’Australie-Méridionale ont passé en revue les études scientifiques portant sur le temps nécessaire pour adopter une nouvelle habitude liée à la santé.

Les résultats ont été publiés dans la revue Healthcare. Cette méta-analyse, qui inclut 20 études portant sur 2601 participants, conclut que le fameux «21 jours» n’est pas soutenu par les données scientifiques.

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Une habitude commence généralement à se former après environ deux mois, et la moitié des gens mettront plus longtemps.

Les auteurs de cette étude soulignent par ailleurs que la formation d’habitudes varie énormément selon le comportement à adopter et les personnes. Certaines habitudes peuvent se former après seulement 4 jours, tandis que d’autres peuvent nécessiter jusqu’à 335 jours, soit presque un an, précisent les auteurs.

Routine et plaisir

Dans un texte de vulgarisation publié par l’université australienne, le chercheur principal de la méta-analyse, le Dr Ben Singh, précise que la réussite peut dépendre de plusieurs facteurs, «notamment la fréquence à laquelle on pratique la nouvelle activité, le moment où on la pratique, et le plaisir qu’on y trouve».

Ancrer une nouvelle habitude à une routine déjà bien établie augmente les chances de l’adopter, précise-t-il.

Il suggère également de réserver un moment particulier dans la journée ou dans la semaine pour le nouveau comportement. «Cela peut être aussi simple que de préparer vos vêtements de sport la veille d’une marche matinale ou d’avoir un lunch santé prêt à manger dans le réfrigérateur.»

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Auteurs

  • Journaliste à l'Agence Science-Presse, média indépendant, à but non lucratif, basé à Montréal. La seule agence de presse scientifique au Canada.

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