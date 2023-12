On n’attrape pas de coup de soleil en avion

Ainsi, une méta-analyse publiée en 2015 dans le Journal de l’Association médicale américaine rapportait que les pilotes et les membres d’équipage semblent plus à risque de développer un mélanome que le reste de la population. La raison pourrait être leur plus grande exposition en altitude aux rayons UV, mais aussi au rayonnement cosmique qui, lui, n’est bloqué ni par les hublots ni par les parois de l’avion.

Les mélanomes sont une forme sévère, mais plutôt rare, de cancer de la peau.

Les auteurs de cette méta-analyse, qui ont retenu 19 recherches totalisant 266 000 participants, ont ainsi estimé que l’incidence de mélanome chez les membres d’équipage était deux plus fois élevée que dans la population générale (là où elle est de 21,3 nouveaux cas de mélanome annuellement par 100 000 personnes, selon cette analyse).

À cause des habitudes de vie?

Ces chercheurs notent toutefois, comme d’autres avant eux, que cette incidence plus élevée pourrait aussi être causée par des habitudes de vie (comme l’accès facile à des destinations soleil) que l’on retrouverait plus fréquemment chez les pilotes et les membres d’équipages. La question mériterait davantage de recherches.

Enfin, il faut souligner que ces études parlent des personnels de cabine, qui passent beaucoup plus de temps en haute altitude qu’un citoyen moyen. Nulle part dans la méta-analyse ne fait-on mention de risques pour les passagers.