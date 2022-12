Olivia et Noah encore les prénoms de bébés les plus populaires

Les prénoms de bébés les plus populaires en Ontario en 2021 étaient encore Olivia et Noah. Olivia est le prénom le plus populaire pour les filles depuis 12 années consécutives. Emma est souvent au second rang.

En ce qui concerne les prénoms de garçons, Noah occupe la première place pour la troisième année consécutive, encore suivi de près par Liam.

Le palmarès ontarien des prénoms de filles ses lit donc comme suit: Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, Ava, Sophia, Isla, Evelyn, Mia, Ella.

Garçons: Noah, Liam, Oliver, Jack, Benjamin, Theodore, Lucas, William, Ethan, Leo.

Au Québec

Au Québec à majorité francophone, les prénoms Emma et Noah ont été choisis le plus souvent en 2021. Emma, Noah et Léo (avec ou sans accent) se retrouvent d’ailleurs dans les top-10 ontarien, québécois et français.