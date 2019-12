Offre d’emploi: Responsable des programmes (arts francophones)

Affiliation

Poste syndiqué

Rémunération

69 120 $ – 103 679 $

Sommaire du poste

Le responsable des arts francophones relève de la directrice des subventions. Il est chargé de superviser les programmes de subvention, les partenariats et les services des arts francophones, ainsi que de gérer directement des programmes de fonctionnement et de projet. Grâce à sa connaissance des communautés et des formes artistiques de la francophonie ontarienne dans toute sa diversité, il est en mesure de formuler des observations, des conseils et des recommandations relatives aux stratégies, aux pratiques, aux politiques, aux programmes de subvention et aux partenariats qui appuient et font progresser les artistes et les organismes artistiques francophones de l’Ontario.

Principales responsabilités

Gérer des programmes de subvention et, notamment, analyser les demandes, constituer des comités d’évaluation et saisir des données financières.

Diriger le processus d’évaluation des demandes de subvention par les pairs.

Donner des informations et des conseils aux artistes et aux organismes artistiques francophones existants et nouveaux.

Mener des activités de sensibilisation et de développement visant à mieux faire connaître le CAO et ses programmes, et à en favoriser l’accès.

Collaborer avec les responsables des programmes de subvention d’autres secteurs en ce qui concerne l’évaluation des candidats francophones et l’augmentation de leur nombre.

Rédiger des rapports et présenter des recommandations concernant les subventions et à la haute direction et au conseil d’administration du CAO.

Contribuer à l’élaboration de politiques, de stratégies, de programmes et de services pour appuyer au mieux l’engagement continu du CAO à l’endroit des artistes francophones.

Gérer les budgets des programmes et du bureau, surveiller le déroulement du travail et superviser le personnel du bureau.

Assister à des activités en soirée et en fin de semaine. Se déplacer dans la province au moins 30 jours par an pour rencontrer des clients.

Principales compétences