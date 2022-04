Un observatoire pour rapprocher la recherche et le milieu de l’éducation

«On sait que la recherche ne traverse pas toujours la frontière du monde de la pratique, donc le but sera de recenser des études, de les résumer et de les diffuser dans le milieu de la pratique, tout en étant à l’écoute aussi de ce milieu qui a beaucoup à dire», ajoute la professeure, qui indique avoir un programme sur cinq à sept ans.

L’Observatoire bénéficie entre autres d’un fonds de démarrage du Cabinet du vice-recteur à la recherche et à l’innovation (CVRRI) de l’Université d’Ottawa.

Pénurie d’enseignants et variété linguistique

Pour Martin Meunier, directeur du CCRMF, la professeure Bélanger «a pu, peut-être mieux que quiconque, voir les problèmes qu’il y a parfois entre la tour d’ivoire que peut représenter l’université et le milieu scolaire, sur le plancher des vaches».

«Elle s’est dit qu’il fallait avoir plus de liens, plus de collaborations, mieux connaitre les pratiques éducationnelles in situ dans tous les milieux, et que chacun et chacune partout à la grandeur du Canada puisse s’inspirer des pratiques des autres pour renforcer ses propres pratiques éducationnelles», a-t-il résumé à l’occasion de la première de trois conférences visant à inaugurer l’OÉCLM.

L’Observatoire vient ainsi combler «un manque» d’après Richard Barwell, doyen de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa : «Il n’y a pas d’institution qui a ce rôle de rassembler les informations, les données, les expériences et les projets pour les faire rayonner.»