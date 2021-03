«Kuei» à la nouvelle chaire de recherche autochtone de l’Université d’Ottawa

Ce travail de la parole se fera aussi dans un sens thérapeutique. En mettant au jour cette parole, l’universitaire espère travailler également sur les traumatismes du colonialisme et les fossés intergénérationnels. «Le travail de vérité n’est pas fini», martèle-t-il au cours de l’entrevue.

Tisser des liens

Puisque «la responsabilité de l’intellectuel est de documenter le colonialisme et ses effets», comme l’affirme M. Ross-Tremblay, le chercheur sait d’avance que ses recherches ne lui apporteront pas nécessairement des amis.

«Je vais travailler en fonction des besoins des Premiers peuples et non au service des exigences des élites et de l’establishment académique», dit-il.

Toutefois, avec son équipe, il entend non seulement mettre de l’avant les langues autochtones, mais aussi favoriser le dialogue et la diplomatie entre les paroles francophone et anglophone au sein des Premières Nations. Une professeure de l’Université Saint-Paul, Nawel Hamidi, viendra lui prêter mainforte.

En fait, ça fait 15 ans que le duo de chercheurs, qui est aussi un couple, fait des recherches ensemble. «La chaire est en soi un accomplissement», confie l’avocate de formation.