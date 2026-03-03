Observatoire Rubin: des millions de découvertes chaque nuit

800 000 alertes dans la seule nuit du 24 février: c’est la somme des découvertes que l’on doit au nouvel Observatoire Vera C. Rubin, uniquement dans sa première nuit.

Le télescope, installé au sommet du cerro Pachón, au Chili, aura pour mission de passer en revue l’ensemble du ciel de l’hémisphère Sud tous les trois jours, pendant la prochaine décennie.

Des millions d’alertes

Avec une puissance inégalée: au point où, lorsqu’il sera pleinement opérationnel dans quelques mois, ce nombre pourrait grimper jusqu’à 7 millions «d’alertes» par nuit.

Chaque alerte pouvant être le signalement d’un nouvel astéroïde ou d’une nouvelle étoile, mais aussi l’observation d’une variation dans la magnitude d’une étoile connue ou de nouveaux détails dans le noyau d’une galaxie lointaine.

Il y a aussi la possibilité de faire avancer les connaissances sur les mystérieuses «matière noire» et «énergie noire». Puisque, par définition, on ne peut pas les voir, les astronomes espèrent que leur présence sera trahie par l’effet dit de lentille gravitationnelle: une distorsion créée par la présence d’un corps massif situé entre nous et une source lumineuse.