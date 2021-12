Des Oblats prédateurs sexuels pédophiles

Les femmes enceintes étaient invitées à se présenter au presbytère où le curé mettait de l’huile sainte sur leur ventre et leurs seins pour accéder à leurs corps.

Les Oblats pédophiles s’intéressaient plus souvent à des jeunes garçons. Certains ont tenté de se justifier en soutenant que «les mœurs sexuelles des Amérindiens sont plus ouvertes et les interdits moins nombreux».

Quelques procès de pédophiles

Quelques-uns ont été accusés formellement et ont subi un procès. L’un d’eux a écopé de seulement quinze mois de prison après avoir agressé huit enfants pendant une décennie. Les Oblats ont caché des prêtres pédophiles en Europe pendant des années, malgré un mandat d’arrêt international.

Pour les aînés de la communauté, le prêtre est un homme de Dieu. On ne peut pas entacher son image. Il est comme un saint qu’on met sur un piédestal. C’est impossible pour les parents qu’un curé agisse comme ça. Et comme dans le cas de prêtres pédophiles dans les paroisses non amérindiennes, on les envoie souvent poursuivre leurs œuvres dans une autre communauté autochtone.

«Les enfants étaient déplacés à plus de 1 000 kilomètres de chez eux, sans contact avec leur famille pendant de long mis, coupé de leur culture, de leur langue.» Les victimes se sentent coupables, tombent dans la drogue, s’enlèvent la vie «pour mettre fin à un mal-être créé ou nourri par les agressions sexuelles».