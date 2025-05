Oasis Centre des femmes fête ses 30 ans le 30 mai

Oasis Centre des Femmes, l’organisme torontois qui travaille auprès des femmes en détresse, célébrera son 30e anniversaire le 30 mai par un gala auquel toute la communauté francophone du Grand Toronto est invitée.

L’événement festif et solidaire se tiendra à partir de 17h au Arcadian Court, au 8e étage du 401 rue Bay.

Le gala comprendra un cocktail de bienvenue et de réseautage, un dîner gastronomique, des hommages et témoignages, des animations culturelles et des performances artistiques, ainsi que diverses activités de levée de fonds.

Réservez votre place à oasisfemmes.org.