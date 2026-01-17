Nudité extrême dans un roman humoristique

Viviane Moreau, Tout le monde tout nu!, roman, Boucherville, Éditions de Mortagne, collection Lime et citron, 2025, 288 pages, 28,95 $.
Publié 17/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Y a-t-il une limite à ce qu’on peut faire par amour? Est-ce trop demander que d’accompagner sa douce moitié dans un camping naturiste…? Viviane Moreau répond à cette question dans son roman intitulé Tout le monde tout nu!

Les Éditions de Mortagne servent d’abord un avertissement: «Ce livre comporte des scènes de nudité extrêmes où figurent des seins flasques et des pénis mous qui peuvent choquer la sensibilité de certains lecteurs. Âmes prudes s’abstenir.»

Depuis six mois, Roxane file le parfait bonheur auprès de Lennon. Beau, drôle, attentionné, généreux, son partenaire a décidément toutes les qualités. Elle est tombée sur un gars qui ne craint pas les rapprochements physiques, «qui ne cherche pas à me toucher uniquement dans le but de s’envoyer en l’air».

Un petit détail

Quand arrive l’été, Roxane apprend que Lennon a oublié de l’informer d’un minuscule détail: toute sa famille passe ses étés nu-fesses dans un camping naturiste. Incluant lui-même, son ex-femme et son enfant.

Sa première réaction en est une de panique. Son nouveau chum est-il un voyeur, un détraqué sexuel…? Roxane se demande si elle doit laisser Lennon vivre ses week-ends tout nu sans elle ou l’accompagner au Domaine Clairevue et se déshabiller comme tout le monde.

«C’est tellement difficile de pas juger ce lifestyle-là. Ça demeure pour moi une pilule difficile à avaler. J’aurais mieux réagi si Lennon m’avait révélé être un fervent adepte de vaudou. Même Donjons et Dragons m’aurait moins effrayée.»

Pour couples seulement

À part ses parents, le médecin qui l’a mise au monde, son gynécologue, ses cinq ex et Lennon, personne d’autre n’a vue Roxane sans vêtements. «Et c’est très bien ainsi», avoue-t-elle à sa meilleure amie Sofia.

D’autre part, Roxane essaie de se montrer ouverte d’esprit, de voir si elle peut comprendre son chum et sa famille sous cette nouvelle facette à fleur de peau. Elle convainc Sofia de l’accompagner au Domaine Clairevue pour faire une surprise à Lennon.

À leur arrivée, les deux femmes apprennent que seuls les couples sont admis. Elles plantent leur tente en tant que couple… lesbien.

Acceptation de soi

Adolescente, Roxane s’était fait inculquer qu’elle s’exposait quasiment à une agression sexuelle si elle se promenait en public avec un trop gros décolleté. Ce qu’elle fait maintenant lui donne l’impression de mettre sa vie en danger.

La romancière décrit chaque moment de loisir, soulignant à quel point «c’est nice de passer d’une activité sportive à un 5 à 7 en moins de deux minutes, sans devoir se changer».

Occasions en or pour les deux amies d’adhérer aux doctrines de tolérance, de respect d’autrui et d’acceptation de soi. Viviane Moreau illustre comment être sans vêtements peut faire tomber des barrières.

La nudité, oui, le camping, non

Tout le monde tout nu! est un hymne à l’amour… «et à tous les accommodements, petits ou grands, qui le rendent possible».

Bien avant de devenir écrivaine, Vivianne Moreau a elle aussi eu la folle idée de suivre son amoureux dans un camping naturiste, le temps d’un été.

Qu’en a-t-elle retiré? Une aversion pour les tentes et les sacs de couchage, ainsi qu’une tonne d’anecdotes cocasses qui lui ont inspiré ce quatrième roman humoristique.

