Nudité extrême dans un roman humoristique

Y a-t-il une limite à ce qu’on peut faire par amour? Est-ce trop demander que d’accompagner sa douce moitié dans un camping naturiste…? Viviane Moreau répond à cette question dans son roman intitulé Tout le monde tout nu!

Les Éditions de Mortagne servent d’abord un avertissement: «Ce livre comporte des scènes de nudité extrêmes où figurent des seins flasques et des pénis mous qui peuvent choquer la sensibilité de certains lecteurs. Âmes prudes s’abstenir.»

Depuis six mois, Roxane file le parfait bonheur auprès de Lennon. Beau, drôle, attentionné, généreux, son partenaire a décidément toutes les qualités. Elle est tombée sur un gars qui ne craint pas les rapprochements physiques, «qui ne cherche pas à me toucher uniquement dans le but de s’envoyer en l’air».

Un petit détail

Quand arrive l’été, Roxane apprend que Lennon a oublié de l’informer d’un minuscule détail: toute sa famille passe ses étés nu-fesses dans un camping naturiste. Incluant lui-même, son ex-femme et son enfant.

Sa première réaction en est une de panique. Son nouveau chum est-il un voyeur, un détraqué sexuel…? Roxane se demande si elle doit laisser Lennon vivre ses week-ends tout nu sans elle ou l’accompagner au Domaine Clairevue et se déshabiller comme tout le monde.