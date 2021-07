Faut-il vraiment attendre 2 heures après le repas pour éviter la noyade?

Le contenu de l’assiette peut aussi influencer le niveau d’énergie et de confort après le repas. Ainsi, un repas riche en gras et en sucres raffinés risque d’accroître l’inconfort en créant une sensation de ballonnement et en augmentant la pression dans la poitrine.

Pas uniquement pour la natation

Mais ce sont là des symptômes qui ne sont pas propres à la natation.

La plupart des sportifs ont l’habitude de cette douleur: un point dans le ventre, juste sous les côtes, qui se déclare pendant un exercice physique. Les scientifiques nomment cette sensation Exercise-related transient abdominal pain (ETAP).

Selon une étude menée en 2015 auprès de 1000 sportifs, 75% des nageurs ont eu cette sensation physique désagréable au cours de l’année précédente. Cette douleur abdominale surviendrait plus fréquemment chez les jeunes sportifs, particulièrement chez les moins de 20 ans.

Les activités physiques qui impliquent des torsions du tronc sont particulièrement susceptibles d’entraîner cet inconfort, dont l’équitation, la course et la nage.