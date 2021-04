Après un repas trop copieux, le jus de citron peut-il prévenir l’indigestion? Examinons les supposés bienfaits de cette boisson.

Le jus de citron contient beaucoup de vitamine C. Il est également riche en flavonoïdes, qui auraient des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes bénéfiques pour la santé intestinale. De plus, elles pourraient limiter la croissance des bactéries pathogènes, ce qui aurait des effets positifs sur la flore microbienne.

Certains médecins recommandent par ailleurs d’ajouter un peu de jus de citron et de miel à de l’eau chaude pour soulager les brûlements d’estomac.

Des effets mitigés sur la digestion

Il faut toutefois se rappeler qu’une indigestion peut avoir plusieurs causes: un gros repas, trop d’alcool, le reflux gastro-œsophagien, une infection, etc. À ce jour, il n’existe pas d’études évaluant l’effet du jus de citron pour diminuer l’inconfort dans ces situations.

Une étude chinoise a certes conclu qu’il aurait des propriétés antioxydantes qui protègeraient le foie des dommages causés par l’alcool. Cependant, cette expérience a été réalisée sur des souris et ne s’applique peut-être pas à l’humain.