Nouvelle victoire aisée pour les Leafs face aux Devils (6-1)

Les Leafs se sont imposés facilement ce soir face aux Devils de New Jersey à l’Arena Scotiabank (6-1).

Dès le début de la rencontre, les Leafs ont pris le match en main en ouvrant le score par l’intermédiaire de John Tavares (12′). En deuxième période, les hommes de Mike Babcock ont creusé définitivement l’écart en inscrivant quatre buts.

The floater from @mriles4 finds a way. #LeafsForever pic.twitter.com/GUdle1jzua

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 10 novembre 2018