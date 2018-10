Les Leafs arrachent la victoire face aux Jets (2-3)

Trois jours après s’être déjà affrontés, les Leafs et les Jets de Winnipeg se retrouvaient ce soir à l’Arena Scotiabank. Encore une fois, les Leafs l’ont emporté au terme d’une rencontre folle (2-3).

Les hommes de Mike Babcock se sont fait surprendre dès la première période, en concédant l’ouverture du score à la 9e minute. Kyle Connor, bien placé devant la cage des Leafs, a repris un lancer venant de la droite de B. Wheeler (1-0).

Après onze minutes de jeu en seconde période, Mark Scheifele est parti seul en contre attaque pour ajuster le gardien torontois (2-0).

A douze minutes du terme de la partie, les Leafs réagissent enfin par l’intermédiaire de Nazem Kadri, qui compte ainsi pour la deuxième fois de la saison (2-1).

Out of the corner and into the net.@Marner93 strips the puck, slips it to @43_Kadri and he snaps it home. #LeafsForever pic.twitter.com/i6by17D72s

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 28 octobre 2018