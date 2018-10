Les Leafs repartent de l’avant face aux Jets de Winnipeg (4-2)

Les Maple Leafs, qui se déplaçaient ce soir à Winnipeg, ont battu les Jets sur le score de 4-2. Ils se relancent après une sévère défaite à domicile samedi soir.

Les Leafs ont pris les choses en main dès la première période de cette rencontre grâce à Kasperi Kapanen (1-0), qui est venu conclure une action un peu confuse devant la cage des Jets (14′).

En deuxième période, Tyler Ennis puis Nazem Kadri ont permis aux hommes de Mike Babcock de prendre un avantage confortable (3-0).

From the dot, @43_Kadri picks his spot. #LeafsForever pic.twitter.com/oeFNv2RY06

Cependant, dans les quinze dernières minutes de la partie, les torontois se sont fait peur en voyant leurs adversaires revenir à 3-2 après des réalisations de N. Ehlers et de M. Scheifele.

Dès lors, l’homme fort des Leafs a réagi pour remettre de l’ordre dans la maison bleue et blanche: John Tavares a compté pour la septième fois de la saison et porté le score à 4-2 (8e minute de la troisième période).

.@Marner93 with a magical move and @91Tavares follows up with the finish. #LeafsForever pic.twitter.com/4WkFrYRo8w

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 25 octobre 2018