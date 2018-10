Nette victoire des Leafs face aux Kings de Los Angeles (1-4)

Les Maple Leafs se sont imposés ce soir face aux Kings de Los Angeles (1-4), enregistrant une sixième victoire sur les sept rencontres disputées depuis le début de la saison régulière.

Après moins d’une minute de jeu, Kasperi Kapanen (Leafs) a profité d’un malentendu dans la défense adverse pour pousser astucieusement la rondelle au fond du filet (0-1).

Patrick Marleau a amplifié le score dans la dernière minute de cette première période, profitant d’un jeu de puissance (0-2). C’est la première fois qu’il compte cette saison.

Dès la reprise, les Kings de Los Angeles ont réduit le score (1-2) par l’intermédiaire de Ilya Kovalchuk (3′).

Mais, après un bel exploit individuel de Zack Hyman, Mitchell Marner a poussé la rondelle dans la cage vide (8′) et redonné un avantage conséquent aux Leafs (1-3).

A spinning setup from @ZachHyman and @Marner93 makes it count. #LeafsForever pic.twitter.com/M2VfrNFon7

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 16 octobre 2018