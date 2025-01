Nouvel An chinois sous le signe du Serpent

Selon l’astrologie chinoise, 2025 est l’année du Serpent. Il s’agit d’un signe de sagesse et de maturité d’esprit. L’année du Serpent débute le 29 janvier 2025 avec le Nouvel An Chinois, pour se terminer le 16 février 2026.

Les humains nés en tant que Serpent sont généralement compétents et idéalistes. Les Serpents ont tendance à aller jusqu’au bout des choses car ils sont de nature curieux et deviennent alors des chercheurs.

Calme… et passion

Les personnalités du Serpent semblent d’abord calmes et rassemblées… mais intérieurement, elles sont très passionnées. Ces personnes sont réservées devant des étrangers mais une fois la connaissance faite, celles-ci vous protègeront et feront attention à vous.

Elles sont déterminées, ont un plan et arrivent pas à pas à leur but. Tant que c’est quelque chose qui les intéresse, qu’il s’agisse de personnes ou d’objets, elles feront de leur mieux pour l’obtenir.

Malheureusement, elles sont parfois trop sceptiques. Leur plus grand ennemi et leur trait de caractère le plus dominant est la paresse. Malgré de grandes ambitions, les Serpents doivent se battre tous les jours contre eux-mêmes.