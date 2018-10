Nouveau gouvernement québécois, nouveau regard sur le Québec

Paul-François Sylvestre

17 octobre 2018 à 14h30 17 octobre 2018 à 14h30

François Legault présentera le premier gouvernement de la Coalition Avenir Québec le jeudi 18 octobre. Pour l’historien Gilles Laporte, c’est un moment on ne peut plus propice pour porter un regard neuf sur le Québec, de manière originale grâce à 69 infographies.

L’histoire, la géographie, la population, l’économie, la culture, la politique, la consommation et les sports sont présentés d’un simple coup d’œil dans Infographies.quebec.

Grâce à un amalgame d’histogrammes, de pictogrammes, de graphiques en bâtonnets, de flèches du temps, d’anneaux, de bulles, etc., il est possible de revisiter le Québec, de ses origines à nos jours.

Toponymes populaires

L’infographie no7 résume les noms de rues, parcs, rivières, montagnes ou lacs nommés en l’honneur de personnages québécois. Voici ceux qui reviennent le plus souvent : Champlain (191 fois), Mgr Laval (162), Jacques Cartier (143), Louis-Joseph Papineau (119), Félix Leclerc (86), Jean de Brébeuf (78), Jean Lesage (70).

Les femmes sont presque complètement absentes, sauf la Vierge Marie (633 fois) et la reine Victoria (121). Suivent Laure Conan (16), Thérèse Casgrain (13) et Judith Jasmin (12).

Huit premiers ministres canadiens du Québec

L’infographie no39 illustre l’influence du Québec sur la politique fédérale depuis 150 ans. Huit premiers ministres du Canada proviennent de circonscriptions ou désignation québécoises. On pense évidemment à Laurier, St-Laurent, Trudeau père et fils, Mulroney, Chrétien et Martin.

Il y a aussi eu John Abbott, sénateur québécois et ancien maire de Montréal, qui a remplacé John A. Macdonald lors de son décès en 1891 et qui fut premier ministre pendant 18 mois.

Une intéressante infographie montre, en un rapide coup d’œil, quelles chansons ont été les succès de l’année, entre 1961 et 2010. Michel Louvain ouvre le palmarès avec «Louise»; en 1975, c’est «Danser, danser» de Nanette Workman, puis «Ils s’aiment» de Daniel Lavoie en 1984, et ensuite «Mon ange» d’Éric Lapointe en 1999.

Cimetière de Québec Inc.

La dernière infographie illustre le «cimetière de Québec Inc.». On y présente 22 grandes entreprises québécoises récemment passées sous contrôle étranger, notamment Provigo achetée par Loblaws (Toronto) en 1998, Molson fusionnée avec MillerCoors (Chicago) en 2005, Alcan achetée par Rio Tinto (Londres) en 2007 et Saint-Hubert acquise par Cara (Toronto) en 2016.

Ces infographies vont parfois «à l’encontre des idées reçues» ou révèlent des contrastes qui semblent avoir échappé aux historiens.

Chose certaine, elles permettent «de rendre explicites des structures sous-jacentes et de mieux traduire la complexité et la richesse de l’histoire du Québec».

Gilles Laporte, Infographies.quebec, Québec, Éditions du Septentrion, 2018, 170 pages, 39,95 $.