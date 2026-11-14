Nous avons exploré le lac Untersee en Antarctique pour mieux comprendre la Terre primitive

Un lac glacé en Antarctique, déconnecté du reste de la Terre, révèle un monde microbien similaire à celui qui dominait les océans il y a des milliards d’années. Son fonctionnement pourrait offrir des indices pour interpréter des roches anciennes formées pendant les premières étapes de l’oxygénation de notre atmosphère.

Le matin du 13 novembre 2023 est glorieux au lac Untersee, dans le «Queen Maud Land» de l’Est de l’Antarctique. Le Soleil brille à son zénith et le vent est tombé.

Après 8 jours à construire notre campement et à voir, impuissants, nos tentes se faire détruire par des vents de 165 km/h, puis à tout reconstruire, la science peut enfin débuter!

À première vue, le lac Untersee semble inhospitalier, stérile, cruel, à l’image du continent glacé sur lequel il est situé. À quelque 300 kilomètres de l’océan, ce lac est recouvert d’une couche de glace épaisse de 3 à 4 mètres.

Celle-ci ne fond jamais, même pas durant l’été austral, ce qui déconnecte le lac du reste de la planète. Ses eaux sont glaciales, pauvres en nutriments et son pH est semblable à celui de l’eau de Javel.