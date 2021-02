Antarctique : d’autres vies improbables

Or, sans le moindre rayon de soleil, les biologistes ne peuvent que spéculer sur leur source d’énergie.

Accès limité à l’oéan

La théorie, rappellent les chercheurs, est que le nombre d’espèces diminue à mesure qu’on s’éloigne des accès possibles à l’océan. Ici, non seulement l’accès le plus proche est-il à 260 km, mais en plus, les courants marins conduisent plutôt vers une «sortie» à plus de 600 km.

Même si on ne peut pas parler d’une grande biodiversité, elle est néanmoins plus «diverse» que prévu. La recherche est parue dans Frontiers in Marine Science.

La prochaine étape: davantage de caméras, ce qui est plus facile à dire qu’à faire le long de 900 mètres de parois glacées.