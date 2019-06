Notre drôle d’amour

Le quarantenaire finit par cesser d’exiger le peu d’argent offert par Jean-Louis alias Johnny. «Peu à peu, jouant la passion, j’ai fini par m’éprendre de cet homme que je ne trouve ni beau, ni intelligent, ni digne d’admiration, au point de ne plus pouvoir m’en passer.»

Éloge du vécu homosexuel

À force de partager la vie de Jean-Louis, le narrateur (serait-ce l’auteur?) finit par le considérer comme «un être vulnérable, plus humain, donc digne de respect et d’une certaine compassion». Il va aussi finir par l’accompagner jusqu’à son dernier souffle.

À travers cette singulière et miséricordieuse liaison racontée avec brio, on comprend comment un lien plus fort que tout peut parfois unir deux êtres, délivrés de tout souci des apparences ou de toute convention.

C’est plus qu’un éloge du vécu homosexuel, c’est un coup d’encensoir à la quintessence même de la passion amoureuse.