Nos ancêtres, ces végétariens?

Quand on pense à la préhistoire, on imagine nos ancêtres qui rôtissent une pièce de viande sur le feu après une longue journée de chasse. Pourtant, une découverte faite par des archéologues chinois semble indiquer que les légumes étaient plus souvent au menu qu’on le croit. Certains pouvaient être surtout végétariens.

Sur les rives de ce qui était un lac à cette époque, les scientifiques ont mis à jour des millions d’outils en bois, vieux de 300 000 ans. Ces bâtons sculptés dans des branches et des racines étaient pointus et servaient probablement à creuser le sol pour récolter des tubercules.

Plantes comestibles

Le groupe d’homininés qui habitait le site savait donc quelles plantes étaient comestibles, et ces gens utilisaient des outils pour les trouver, expliquent les chercheurs dans une étude parue le 3 juillet dans la revue Science.

Selon eux, l’alimentation était surtout végétarienne, comme en font foi les restants de plantes identifiés sur le site: notamment des noisettes, des noix de pin, des raisins et des kiwis.