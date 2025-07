Non, un bouclier spatial antimissiles ne peut pas tout arrêter

Selon des conseillers de Donald Trump, les menaces contre les États-Unis auraient augmenté ces dernières années.

Par exemple, souligne la Fondation Heritage, un groupe de réflexion conservateur à l’origine du Projet 2025 — qui a fortement inspiré les premiers mois du gouvernement Trump — le nombre de pays qui possèdent de tels missiles est en hausse. Dans un document publié par cet organisme en 2024, on citait la Corée du Nord, l’Iran, la Chine et la Russie.

Par ailleurs, l’un des objectifs du Dôme d’or est de protéger le territoire des États-Unis, non seulement contre les missiles balistiques intercontinentaux, mais aussi contre un large éventail de nouvelles menaces comme les missiles de croisière, les armes hypersoniques et les systèmes de bombardement orbital fractionné («FOBS» en anglais), soulignait en mai 2025 Jack O’Doherty, expert en stratégie nucléaire à l’Université de Leicester au Royaume-Uni.

Ces nouvelles armes posent certains problèmes aux systèmes actuels de défense. Par exemple, les dispositifs hypersoniques comme les missiles de croisière ou les planeurs hypersoniques sont plus faciles à manœuvrer et volent à basse altitude, ce qui les rend plus difficiles à intercepter que les missiles balistiques.

Les FOBS, quant à eux, sont mis en orbite et ils ne quittent cette orbite que lorsqu’ils sont à proximité de leur cible. Ils n’ont donc pas de limites de distance et leur trajectoire ne permet pas de révéler leur cible, au contraire des missiles balistiques.