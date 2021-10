Parti libéral de l’Ontario: nomination contestée dans le comté de Kathleen Wynne

Hommes blancs hétéros, prière de s’abstenir

Il parle de discrimination, et constate que certains des candidats qui étaient intéressés à l’investiture sont des personnes «racisées», des francophones et des membres de la communauté LGBTQ. «Où est la démocratie? Je ne peux pas croire que dans la circonscription, il n’y a pas de femmes fortes racisées qui peuvent représenter les voix de la communauté.»

Rappelons qu’en 2013, Kathleen Wynne a été la première personne ouvertement homosexuelle à accéder au poste de premier ministre de l’Ontario. Cette particularité n’avait soulevé aucune controverse dans la campagne électorale, ni pendant son mandat.

Le processus «douteux» de sélection des candidats, qui serait également utilisé par les autres partis politiques, a mis plusieurs personnes au sein du PLO «en tabarnak», selon notre deuxième source.

«Je ne pense pas que c’est une bonne façon de procéder si on veut donner plus de représentation aux femmes et aux personnes racisées. Il y a de meilleures façons de faire. Je pense qu’il y a des processus comme celui-là qui sont là pour des raisons, mais on ne doit pas abuser de ces processus, et surtout quand on commence à refuser de donner une voix aux gens qui ont historiquement besoin de faire entendre leur voix.»

D’autres nominations téléguidées d’en haut

À ses dires, ce ne sera très certainement pas la dernière fois que l’on entendra parler de telles tactiques lors de la sélection des candidats. «J’entends des grondements selon lesquels d’autres nominations vont se faire ainsi.»