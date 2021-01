Doug Ford expulse un député anti-confinement

Jeudi soir, le député progressiste-conservateur de York Centre, Roman Baber, envoie une lettre au premier ministre Doug Ford pour lui demander de mettre fin au confinement. Vendredi matin, Doug Ford annonce que ce député ne fait désormais plus partie du caucus et qu’il ne peut plus se présenter sous la bannière du parti lors de prochaines élections.

«Le remède tue le patient. Les hôpitaux de l’Ontario et la capacité des unités de soins intensifs sont meilleurs que ces trois dernières années. J’écris en mon nom et celui de mes constituants de North York et plaide pour les millions de vies et existences ruinées par les restrictions de la santé publique de l’Ontario.»

«Impact catastrophique»

Ce sont les premières lignes de la lettre qu’a envoyée Roman Baber à Doug Ford, dans laquelle il insiste que le confinement ne fonctionne pas et qu’il engendre une «avalanche de suicides, de surdoses, de banqueroutes, de divorces et un immense impact sur les enfants».

Selon le député, la crise est largement limitée aux foyers de soins de longue durée (FSLD). «Avec tous les résidents des FSLD en “zones rouges” qui seront vaccinés d’ici le 21 janvier, l’Ontario devrait mettre fin au confinement et à son impact catastrophique sur les Ontariens.»

«Propos irresponsables»

Doug Ford juge ces propos irresponsables. «En propageant de la désinformation, il sape les efforts inlassables de nos travailleurs de la santé de première ligne en cette période critique, et il met les gens à risque. Je ne mettrai pas en péril la vie d’un seul Ontarien en ignorant les conseils de la santé publique.»