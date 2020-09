Le gouvernement propage un «message de panique» selon le député Randy Hillier

Élu et réélu depuis 2007 député de Lanark-Frontenac-Kingston sous la bannière conservatrice, Randy Hillier a été expulsé du caucus du parti par Doug Ford, en février 2019, à la suite de commentaire controversé sur l’autisme. Depuis des mois, il critique les gouvernements, les responsables de la santé publique et les médias pour leur réponse face à la pandémie.

Sur les réseaux sociaux et sur son site Web, M. Hillier a partagé des articles selon lesquels les gouvernements ont réagi de manière excessive à la CoViD-19. Selon lui, les différentes de mesure pour lutter contre la pandémie, comme les chirurgies électives et la fermeture des entreprises et des services gouvernementaux, ont fait plus de mal que le virus.

Pas de masque

Par ailleurs, Randy Hillier et d’autres députés ont été aperçus sans masque en Chambre ainsi que dans les couloirs de Queen’s Park. Mais en réponse à la question d’un journaliste, le Leader parlementaire du gouvernement, Paul Calandra, a indiqué que les élus ne sont pas tenus de porter un masque à Queen’s Park, même si le geste est «fortement recommandé».

M. Hillier a déjà critiqué le port du masque, les exigences de distanciation physique et la taille des rassemblements sociaux, affirmant que les gouvernements violent les droits et libertés des citoyens.

Son bureau a précisé qu’en vertu des instructions du Bureau de santé publique de Leeds, Grenville et Lanark, «il est inapproprié de demander à quelqu’un la raison pour laquelle il est exempté de porter un masque».