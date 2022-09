Musique : portée de notes, promesses d’automne

Du classique Que la lune est belle ce soir de Julie Daraîche au Vent d’été du Fransaskois Jeff Staflund, les orchestrations sont solides et justes. Elles nous hypnotisent du début à la fin.

Parmi la dizaine de chansons retenues sur l’album se cachent de petits bijoux. Le duo arrive par exemple à faire oublier les centaines de versions du classique Mille après mille de Gerry Joly grâce à leur signature harmonieuse qui fait du bien.

Pour la première pièce de l’album, Beauséjour livre une belle adaptation francophone de On the road again, signée Greame Alwrigth et Stephen Waring. L’arrangement a une touche un peu plus folk qui a tout pour plaire!

L’interprétation de la pièce J’entends siffler le train offre un autre moment fort. Ce two-step nous guide sur les pistes de danse tout en berçant nos cœurs au rythme d’une des plus belles mélodies de l’album.