Musique de la francophonie canadienne: en mars, on reprend vie!

En mars, on avance l’heure, les journées allongent et on célèbre le renouveau du printemps. La beauté qui était enfouie sous la neige refait surface comme de bons souvenirs qui reviennent. Pour célébrer l’occasion, je vous propose la musique de Matt Boudreau, de Gaétan Benoit et de Cécile Doo-Kingué.

Prolifique Matt Boudreau

Ce menu printanier de notes et d’accords débute avec un des auteurs-compositeurs-interprètes des plus prolifiques de sa génération. L’Acadien Matt Boudreau nous offre Ovni, une sorte de transformation de son album précédent, Armageddon, mais qui comprend aussi de nouvelles pistes.

Il redonne ainsi vie à de superbes chansons en leur apportant une dimension plus acoustique, plus intime, plus live. Certaines pièces ont une profondeur plus intense que sur Armageddon, alors que d’autres, plus organiques, viennent toucher encore plus l’auditeur de cet opus.

Boudreau signe deux nouvelles pièces sur cet album. D’abord Nébuleuse, qui donne le ton de l’album avec une couleur plus folk et une musique plus songeuse.